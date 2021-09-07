Причину смерти изуродованного ребенка на заседании исполкома Черкасского городского совета назвал начальник Черкасского районного управления полиции Владимир Матюшенко.

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Причина смерти 7-летнего мальчика из Черкасс

По словам Матюшенко, 6 сентября провели вскрытие, а судебно-медицинские эксперты получили постановление на проведение экспертизы. После получения всех анализов эксперт даст заключение.

Известно, что смерть ребенка наступила от травмы головы и субдуральной гематомы,

– уточнил начальник управления полиции.

Он отметил, что вся экспертиза продлится примерно месяц.

Показания родителей мальчика проверят

Полицейские также проверят показания родителей – матери и отчима ребенка. Согласно объяснениям, добавил Матюшенко, мама находилась в Киеве с февраля по март, а также с мая по август. Там ей вроде бы делали операцию, а муж был с ней с конца июня.

То есть тогда он оставил детей – 7-летнего мальчика и 3-летнюю девочку своим родителям.

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