Анна Дмитриевна рассказала, что в последний раз виделась с внуком 4 месяца назад. На протяжении 3 лет женщина жила со своей дочерью Анастасией – мамой умершего мальчика.

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Андрюша жил с мамой и отчимом. Биологический папа не участвовал в воспитании сына. По словам бабушки, он вроде бы вообще отказался от Андрюши. Только сказал его маме: "Делай что хочешь".

Впоследствии Анастасия вышла замуж за Станислава – отчима мальчика. Впоследствии у супругов родилась дочь.

Сначала Андрюша ходил в детский сад. Впоследствии его оттуда забрали. Родители сказали, что сами будут воспитывать ребенка.

По словам бабушки, на первый взгляд, отчим относился к мальчику "хорошо". В то же время женщина рассказала, что мальчика "штудировали".

Чуть что не так – сразу наказывали. "Ага, не сделал?" Знаете, как на зоне, но это мои предположения. Из комнаты только и доносились "ой" и "ай",

– рассказала бабушка.

На теле мальчика были синяки

Бабушка также рассказала, что замечала на теле внука синяки. Однажды из комнаты внука донесся звук, будто там кого-то бьют. Женщина хотела вмешаться в ситуацию, однако дочь и зять остановили ее.

Как-то бабушка вернулась с работы, а у внука на голове был синяк. Мама и отчим заявили, что мальчик вроде бы бился головой о стенку. Когда бабушка спросила внука: "как это ты?". Он ответил: "Да никак".

На этом инциденты не закончились. Из-за синяков под глазами мальчик надевал очки.

Бабушке запрещали общаться с внуком

Женщина рассказала, что 4 месяца не виделась с внуком, потому что дочь и зять запретили.

"Они запретили внуку со мной разговаривать. Потому что вроде "учу против родителей", хотя это, конечно, не так", – заявила бабушка.

Андрюша сказал, что его накажут, если он нарушит правило.

Мальчика могли пытать