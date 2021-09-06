Анна Дмитриевна рассказала, что в последний раз виделась с внуком 4 месяца назад. На протяжении 3 лет женщина жила со своей дочерью Анастасией – мамой умершего мальчика.
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Андрюша жил с мамой и отчимом. Биологический папа не участвовал в воспитании сына. По словам бабушки, он вроде бы вообще отказался от Андрюши. Только сказал его маме: "Делай что хочешь".
Впоследствии Анастасия вышла замуж за Станислава – отчима мальчика. Впоследствии у супругов родилась дочь.
Сначала Андрюша ходил в детский сад. Впоследствии его оттуда забрали. Родители сказали, что сами будут воспитывать ребенка.
По словам бабушки, на первый взгляд, отчим относился к мальчику "хорошо". В то же время женщина рассказала, что мальчика "штудировали".
Чуть что не так – сразу наказывали. "Ага, не сделал?" Знаете, как на зоне, но это мои предположения. Из комнаты только и доносились "ой" и "ай",
– рассказала бабушка.
На теле мальчика были синяки
Бабушка также рассказала, что замечала на теле внука синяки. Однажды из комнаты внука донесся звук, будто там кого-то бьют. Женщина хотела вмешаться в ситуацию, однако дочь и зять остановили ее.
Как-то бабушка вернулась с работы, а у внука на голове был синяк. Мама и отчим заявили, что мальчик вроде бы бился головой о стенку. Когда бабушка спросила внука: "как это ты?". Он ответил: "Да никак".
На этом инциденты не закончились. Из-за синяков под глазами мальчик надевал очки.
Бабушке запрещали общаться с внуком
Женщина рассказала, что 4 месяца не виделась с внуком, потому что дочь и зять запретили.
"Они запретили внуку со мной разговаривать. Потому что вроде "учу против родителей", хотя это, конечно, не так", – заявила бабушка.
Андрюша сказал, что его накажут, если он нарушит правило.
Мальчика могли пытать
- Андрей умер в больнице 5 сентября. Медики более недели боролись за жизнь мальчика.
- Депутат областного совета Олег Петренко рассказал, что у ребенка "страшная гематома головного мозга, оторванные губы и погрызенные животными уши, следы затушенных сигарет на теле".
- Мама отчима Андрюши рассказала, что мальчик вроде бы упал с кучи кирпичей.
- В то же время травмы свидетельствуют: ребенка могли пытать.
- Его бабушке (маме отчима) уже объявили о подозрении.