Ганна Дмитрівна розповіла, що востаннє бачилася з онуком 4 місяці тому. Упродовж 3 років жінка мешкала зі своєю донькою Анастасією – мамою померлого хлопчика.

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Андрійко жив з мамою та вітчимом. Біологічний тато не брав участі у вихованні сина. За словами бабусі, він начебто взагалі відмовився від Андрійка. Тільки сказав його мамі: "роби що хочеш".

Згодом Анастасія вийшла заміж за Станіслава – вітчима хлопчика. Згодом у подружжя народилася донька.

Спершу Андрійко ходив у дитячий садочок. Згодом його звідти забрали. Батьки сказали, що самі виховуватимуть дитину.

За словами бабусі, на перший погляд, вітчим ставився до хлопчика "красиво". Водночас жінка розповіла, що хлопчика "студіювали".

Трохи щось не так – відразу карали. "Ага, не зробив?" Знаєте, як на зоні, але це мої припущення. З кімнати тільки і доносилися "ой" і "ай",

– розповіла бабуся.

На тілі хлопчика були синці

Бабуся також розповіла, що зауважувала на тілі внука синці. Одного разу з кімнати онука долинав звук, ніби там когось б'ють. Жінка хотіла втрутитися у ситуацію, однак донька та зять зупинили її.

Якось бабуся повернулася з роботи, а у внука на голові була ґуля. Мама й вітчим заявили, що хлопчик начебто бився головою об стінку. Коли бабуся запитала онука: "як це ти?". Він відповів: "та ніяк".

На цьому інциденти не закінчилися. Через синці під очима хлопчик одягав окуляри.

Бабусі заборони спілкуватися з онуком

Жінка розповіла, що 4 місяці не бачилася з онуком, бо донька та зять заборонили.

"Вони заборонили онукові зі мною розмовляти. Тому що ніби "вчу проти батьків", хоча це, звичайно, не так", – заявила бабуся.

Андрійко сказав, що його покарають, якщо він порушить правило.

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