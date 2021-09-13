За словами матері хлопчика, шафа, яка впала, хитається навіть якщо її просто зачепити, а при відкритті – втрачає рівновагу та починає падати.
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Саме це й сталося з хлопчиком, коли він відкрив дверці шафи. Утримати її він не зміг.
Лікар прийшов за пів години
Окрім травми ключиці хлопчик отримав забій голови / Фото Людмили Похіл
- Як стверджує у фейсбуці Людмила Похіл, чий син травмувався, вони хотіли вибрати дитяче крісло-мішок.
- Шафа стояла поруч з дитячими меблями без кріплень до стіни.
- Після інциденту медичний працівник "Епіцентру" не з'являвся на місці події майже 30 хвилин. Згодом медик лише наліпив дитині на лоба пластир, тоді як ушкодження хлопця були значно більш серйозними.
- Батьки потерпілого відвезли хлопчика до лікарні, де йому наклали гіпс. У хлопця діагностували перелом ключиці. Йому доведеться ходити з гіпсом 3 тижні.
Шафа зламала хлопчику ключицю / Фото Людмили Похіл
Чого я домагаюся? Щоб "Епіцентр" або прибрав окремо дитячі товари далі від шаф, або прикрутив виставкові зразки до стіни в зоні дитячих товарів. Не повинно бути дитячих смертей в зоні дитячих товарів,
– підкреслила Похіл.
В "Епіцентрі" обіцяють все компенсувати
У самій компанії в коментарі 24 каналу розповіли, що інцидент стався на проспекті Степана Бандери, 11А. Також у "Епіцентрі" попросили вибачення у постраждалого хлопчика та його родини.
Внаслідок інциденту у компанії почали службове розслідування. Крім того, у мережі будівельних гіпермаркетів пообіцяли зробити все, аби подібні випадки не повторювалися. Також в магазинах провели перевірки щодо безпечності торгового обладнання та його закріплення.
Родині постраждалого хлопчика обіцяють компенсувати всі медичні витрати та надати додаткову допомогу, якщо така знадобиться.