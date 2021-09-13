Демонстранти з плакатами вимагали прозорого розслідування, перевірки соціальних служб. Вони закликами взяти під варту вітчима та матір.

До теми Суд залишив під вартою бабусю закатованого у Черкасах хлопчика

Організаторка акції Тетяна Кобець переконана, що слід перевірити навчальні заклади, де навчалась дитина.

Знаємо, що писали заяву про те, що дитину били ще рік тому. На мою думку, батьки теж винуваті. У справі є багато свідків, але вони бояться говорити,

– наголосила жінка.



Мітинг у Черкасах / Фото 1800

Реакція прокуратури

До мітингувальників вийшов прокурор Дмитро Чустрак. За його словами, суд вирішив, що засідання будуть закритими, прокуратура не відповідає за це.

Чустрак наголосив, що як тільки виникне можливість розголосити інформацію, це відразу зроблять. Потім обіцяють розповісти про що спілкувались мати з вітчимом. Прокурор припустив, що слідство може встановити інші обставини й тоді кваліфікацію можуть змінити.



Люди зібрались біля прокуратури / Фото 1800



Мітинг через смерть дитини / Фото 1800

Що відомо про загибель хлопчика з Черкас