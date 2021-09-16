Інцидент стався на вулиці Чорноморській о 13:32. На місце події одразу ж прибули рятувальники.

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Разом з комунальниками надзвичайники відтягнули плиту та дістали чоловіка з-під завалу. Постраждалого відразу передали медикам швидкої допомоги. Наразі він перебуває у лікарні.

Загалом до порятунку чоловіка залучили:

4 одиниці техніки,

9 людей особового складу.

У Херсоні чоловіка придавило плитою: дивіться відео з місця події:

В якому стані постраждалий

Як пише "Громадське", директор обласної клінічної лікарні Віктор Короленко повідомив, що чоловік зараз перебуває у вкрай тяжкому стані. Лікарі вже провели обстеження, чоловіка під'єднали до апарата штучної вентиляції легень.

Чоловіка рятували майже 10 надзвичайників / Фото ДСНС, Obozrevatel