Инцидент произошел на улице Черноморской в 13:32. На место происшествия сразу же прибыли спасатели.

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Вместе с коммунальщиками МЧСники оттащили плиту и достали мужчину из-под завала. Пострадавшего сразу передали медикам скорой помощи. Сейчас он находится в больнице.

Всего к спасению мужчину привлекли:

4 единицы техники,

9 человек личного состава.

В Херсоне мужчину придавило плитой: смотрите видео с места события:

В каком состоянии пострадавший

Как пишет "Громадське", директор областной клинической больницы Виктор Короленко сообщил, что мужчина сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи уже провели обследование, мужчину подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Мужчину спасали почти 10 чрезвычайников / Фото ГСЧС, Obozrevatel