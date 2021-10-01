Слідчі управління Державного бюро розслідувань Києва завершили досудове розслідування щодо співробітника Управління державної охорони України, який жорстоко побив танцівника співачки.

Читайте також Танцюрист Дорофєєвої зі складною травмою черепа розповів, що насправді сталось біля гей-клубу

Досудове розслідування побиття танцівника Дорофєєвої завершили

За інформацією слідства, 1 серпня працівник УДО, проходячи біля кав'ярні в середмісті Києва, спочатку безпричинно штовхнув танцівника Євгена Гончаренка, а після зауваження ще й жорстоко побив.

Нападник сильно вдарив юнака в обличчя, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми.

Співробітника УДО затримали за підозрою у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Санкція статті передбачає ув'язнення терміном до 8 років.

Обвинувальний акт вже скерували до суду.

Побиття танцівника Євгена Гончаренка: що відомо