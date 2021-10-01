Следователи управления Государственного бюро расследований Киева завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Управления государственной охраны Украины, который жестоко избил танцора певицы.
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Досудебное расследование избиения танцора Дорофеевой завершили
По информации следствия 1 августа работник УГО, проходя мимо кафе в центре Киева, сначала беспричинно толкнул танцора Евгения Гончаренко, а после замечания еще и жестоко избил.
Нападающий сильно ударил юношу в лицо, нанеся ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.
Сотрудника УГО задержали по подозрению в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает заключение сроком до 8 лет.
Обвинительный акт уже направили в суд.
Избиение танцора Евгения Гончаренко: что известно
- 1 августа Евгений Гончаренко случайно задел неизвестного мужчину. Тот сильно ударил парня, из-за чего танцовщик потерял сознание и упал на тротуар. Это произошло в столице, возле гей-клуба Lift.
- Танцора певицы Нади Дорофеевой госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. В больнице провели трепанацию черепа и ввели парня в медикаментозную кому. Он имел отрытую рану на голове, поэтому находился в стерильной палате.
- Гончаренко вышел из комы через 16 дней после избиения. Тогда он был очень слабым и едва разговаривал. Домой он вернулся в конце августа.