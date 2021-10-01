Следователи управления Государственного бюро расследований Киева завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Управления государственной охраны Украины, который жестоко избил танцора певицы.

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Досудебное расследование избиения танцора Дорофеевой завершили

По информации следствия 1 августа работник УГО, проходя мимо кафе в центре Киева, сначала беспричинно толкнул танцора Евгения Гончаренко, а после замечания еще и жестоко избил.

Нападающий сильно ударил юношу в лицо, нанеся ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.

Сотрудника УГО задержали по подозрению в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает заключение сроком до 8 лет.

Обвинительный акт уже направили в суд.

Избиение танцора Евгения Гончаренко: что известно