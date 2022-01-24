На Столичному шосе водій зніс два дерева і дивом вижив після автотрощі: моторошні кадри

На Столичному шосе у Голосіївському районі Києва сталася карколомна автопригода. Там вдень 24 січня водій легковика Peugeot 607 на швидкості зніс два дерева, але дивом вижив.

На кадрах з місця автотрощі видно, що автівка після зіткнення зазнала доволі серйозних пошкоджень. У неї погнуті дах, капот, багажник, а також вщент розтрощене заднє скло.

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Травмований, але живий

З'ясувалося, що водій машини не впорався з її керуванням, рухаючись у напрямку столиці. В результаті авто злетіло з дороги, збило дорожній знак, а потім боком зніс два чималих стовбура.

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Власник легковика отримав травми різного ступеня важкості. Тому з місця пригоди його забрали до лікарні.

Під Борисполем 10 січня сталася схожа автопригода. Тоді Kia Sorento також врізався у дерево, в результаті чого постраждали двоє людей. Аварійна ситуація виникла через негоду – на слизькій дорозі водій не впорався з керуванням.

На Столичному шосе водій зніс два дерева і дивом вижив / Фото "Вартових Еспресо"

Текст публікації "Вартових Еспресо":

У Києві, у Голосіївському районі на Столичному шосе, сталася дорожньо-транспортна пригода. Як розповіли свідки "Вартовим Еспресо", водій автомобіля Peugeot 607, який рухався в напрямку Києва, не впорався з керуванням. Він злетів з дороги, збив дорожній знак, після чого боком зніс два великих дерева.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждав водій – його госпіталізували з травмами різного ступеня важкості.