На кадрах з місця автотрощі видно, що автівка після зіткнення зазнала доволі серйозних пошкоджень. У неї погнуті дах, капот, багажник, а також вщент розтрощене заднє скло.
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Травмований, але живий
З'ясувалося, що водій машини не впорався з її керуванням, рухаючись у напрямку столиці. В результаті авто злетіло з дороги, збило дорожній знак, а потім боком зніс два чималих стовбура.
Чергова аварія на Бориспільщині через необачність
Під Борисполем 10 січня сталася схожа автопригода. Тоді Kia Sorento також врізався у дерево, в результаті чого постраждали двоє людей. Аварійна ситуація виникла через негоду – на слизькій дорозі водій не впорався з керуванням.
На Столичному шосе водій зніс два дерева і дивом вижив / Фото "Вартових Еспресо"
Текст публікації "Вартових Еспресо":
У Києві, у Голосіївському районі на Столичному шосе, сталася дорожньо-транспортна пригода. Як розповіли свідки "Вартовим Еспресо", водій автомобіля Peugeot 607, який рухався в напрямку Києва, не впорався з керуванням. Він злетів з дороги, збив дорожній знак, після чого боком зніс два великих дерева.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждав водій – його госпіталізували з травмами різного ступеня важкості.