У столиці замінували всі торговельні центри: інформацію перевіряють

У Києві ввечері 8 січня повідомили про замінування усіх торговельних центрів. Наразі поліція перевіряє цю інформацію.

Про замінування ТЦ столиці видання повідомляє з посиланням на заяву відділу комунікацій поліції Києва.

Нещодавно У Києві через "мінування" евакуювали людей з двох торговельних центрів: відео з місця подій

У Києві замінували всі ТЦ

Замінували всі торговельні центри в Києві,

– заявили в поліції.

Інформація про мінування ТЦ надійшла ввечері 8 січня. Наразі вибухотехніки, кінологи та поліція перевіряють усі вказані будівлі.

У Києві повідомили про замінування торговельних центрів: відео

Людей евакуйовують з ТЦ

Водночас у соцмережах з'явилися відео евакуації відвідувачів деяких торговельних центрів.

Наприклад, на проспекті Правди людей вивели з торгово-розважального центру Retroville. У результаті на виїзді з паркінгу утворився затор.

Людей евакуювали з ТЦ: дивіться відео

Замінування ТРЦ і вокзалу в Києві на Різдво

Київські правоохоронці 7 січня отримали повідомлення про замінування одразу 10 торговельно-розважальних центрів та вокзалу. Правоохоронці шукали та вибухівку, однак у результаті нічого не знайшли.