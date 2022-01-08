У столиці замінували всі торговельні центри: інформацію перевіряють
Джерело:"РБК-Україна"
У Києві ввечері 8 січня повідомили про замінування усіх торговельних центрів. Наразі поліція перевіряє цю інформацію.
Про замінування ТЦ столиці видання повідомляє з посиланням на заяву відділу комунікацій поліції Києва.
Нещодавно У Києві через "мінування" евакуювали людей з двох торговельних центрів: відео з місця подій
У Києві замінували всі ТЦ
Замінували всі торговельні центри в Києві,
– заявили в поліції.
Інформація про мінування ТЦ надійшла ввечері 8 січня. Наразі вибухотехніки, кінологи та поліція перевіряють усі вказані будівлі.
У Києві повідомили про замінування торговельних центрів: відео
Людей евакуйовують з ТЦ
Водночас у соцмережах з'явилися відео евакуації відвідувачів деяких торговельних центрів.
Наприклад, на проспекті Правди людей вивели з торгово-розважального центру Retroville. У результаті на виїзді з паркінгу утворився затор.
Людей евакуювали з ТЦ: дивіться відео
Замінування ТРЦ і вокзалу в Києві на Різдво
Київські правоохоронці 7 січня отримали повідомлення про замінування одразу 10 торговельно-розважальних центрів та вокзалу. Правоохоронці шукали та вибухівку, однак у результаті нічого не знайшли.Важливо! В Україні посилили відповідальність за фейкові мінування. Порушнику загрожує покарання – від 2 до 6 років у в'язниці.