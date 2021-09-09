Студенти гуртожитку, в якому сталася пожежа, 2 роки скаржилися на проблеми з електрикою
Джерело:Kyiv Media
Внаслідок загоряння на 6 поверсі гуртожитку №4 Київського національного економічного університету на вулиці Дегтярівській постраждали особисті речі та меблі кількох кімнат. Крім того, житло деяких студентів затопили під час гасіння.
За словами студентів, ніхто з людей не постраждав лише завдяки швидкому інформуванню мешканців у телеграмі. Втім, наразі деяким жителям гуртожитку доводиться ночувати в чужих кімнатах.
Дивіться також У Києві горів гуртожиток КНЕУ: фото з місця
Крім того близько 15 студентів залишаються без світла.
Заміну проводки відклали через пандемію
У студмістечку КНЕУ кажуть, що правоохоронці проводять слідчі дії в кімнаті, де сталася пожежа. Крім того, спеціалісти перевіряють справність всієї електрики в будівлі.
Однак не на камеру студенти кажуть, що саме в 4 гуртожитку два роки були значні проблеми з електрикою, на що адміністрації регулярно скаржилися. Втім, заміну проводки відклали у 2020 через початок пандемії COVID-19.
Що відомо про пожежу в гуртожитку КНЕУ
- Загоряння сталося близько 20:00 8 вересня у кімнаті №204а на 6 поверсі гуртожитку на вулиці Дегтярівській, 49.
- Вогонь охопив лише одну кімнату, однак весь поверх приміщення був досить серйозно задимлений.
- Всі студенти встигли вчасно покинути приміщення.
- За кілька хвилин після початку пожежі рятувальники загасили вогонь. Він не встиг перекинутися на сусідні кімнати.