Студентів та викладачів НПУ Драгоманова евакуювали через повідомлення про мінування

Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова нібито замінували. Повідомлення про це надійшло вранці 4 жовтня.

На місце події одразу ж прибула поліція зі службовими собаками, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Вхід до освітнього закладу перегородили червоно-білою стрічкою і нікого не пускали.

За темою У столиці повідомили про замінування Київського апеляційного суду



До НПУ імені Драгоманова прибула поліція зі службовими собаками / Скриншот відео

Людей евакуювали

Для перевірки будівлі понад 300 студентів та викладачів вишу евакуювали на вулицю. Судячи з їх поведінки, люди не панікують. На відео чути, як студенти жартують та сміються.



Усіх студентів та педагогів університету вивели на вулицю / Скриншот відео



Поліція перегородила вхід до університету / Скриншот відео

НПУ імені Драгоманова розташований на вулиці Пирогова, 9 / Карта Google Maps

Людей з НПУ імені Драгоманова евакуювали на вулицю через повідомлення про мінування: відео

"Мінер" пересувного цирку на Київщині: схожий випадок

У Миронівці поліція викрила телефонного "терориста". Він повідомив правоохоронцям про нібито мінування пересувного цирку. Так чоловік вирішив пожартувати. Тепер "гумористу" загрожує від двох до шести років позбавлення волі.