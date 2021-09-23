Інформацію про ймовірний вибух у Миронівці на Київщині поліцейські отримали ввечері 22 вересня. На "заміноване" місце одразу виїхали кінологи та вибухотехніки.

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Також до цирку прибули керівники поліції району, слідчі та бійці групи реагування.

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Спеціалісти обстежили територію та не знайшли жодного небезпечного предмета.

Паралельно з цим правоохоронці з'ясували, хто подзвонив на спецлінію з неправдивим повідомленням.

Зловмисником виявився місцевий мешканець. Йому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, який кваліфікували як завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.

Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі. Свою провину зловмисник вже визнав.

Дивіться відео з чоловіком, який "замінував" пересувний цирк на Київщині: