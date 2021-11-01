Суд дозволив відкласти завершення будівництва метро на Виноградар ще на рік, у КМДА протестують

Господарський суд столиці розглянув прохання Київметробуду про продовження терміну реалізації проєкту метро на Виноградар. Судді дозволили закінчити будівництво до кінці 2022 року.

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на таке рішення служителів Феміди та зазначив, що КМДА подала апеляційну скаргу. Ситуацію з відтермінуванням будівництва очільник міста назвав неприпустимою.

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Голова столиці розповів, що дізнався про затримки з листа від Київметробуду.

Метро на Виноградар "затримують через хворобу"

За словами посадовця, у Київметробуді кажуть про складність у веденні роботи, оскільки "працівники хворіли", а також вводилися локдауни.

Через це підрядники подали до суду з вимогою відтермінувати завершення будівництва на 2023 рік.

Втім, у Господарському суді трошки скоротили терміни, у які мають вкластися метробудівці.

Судитися з підрядниками будуть представники метро, які є замовниками будівництва.



Ми зробили все від нас залежне. На сьогоднішній день перерахували Київметробуду вже 4 мільярда гривень із 6 необхідних (за останніми оцінками) на будівництво метро. І головний підрядник поки не виконав усі роботи на цю суму. Коли необхідний обсяг робіт буде виконано, ми перерахуємо додаткові суми,

– сказав мер.

Кличко наголосив, що тунель від станції "Мостицька" до "Сирця" пройшов вже 1200 метрів.