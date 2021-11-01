Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на такое решение служителей Фемиды и отметил, что КГГА подала апелляционную жалобу. Ситуацию с отсрочкой строительства глава города назвал недопустимой.

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Глава столицы рассказал, что узнал о задержках из письма от Киевметростроя.

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По словам чиновника, в Киевметрострое говорят о сложности в ведении работы, поскольку "работники болели", а также вводились локдауны.

Из-за этого подрядчики подали в суд с требованием отсрочить завершение строительства на 2023 год.

Впрочем, в Хозяйственном суде немножко сократили сроки, в которые должны вложиться метростроевцы.

Судиться с подрядчиками будут представители метро, которые являются заказчиками строительства.



Мы сделали все от нас зависящее. На сегодняшний день перечислили Киевметрострой уже 4 миллиарда гривен из 6 необходимых (по последним оценкам) на строительство метро. И главный подрядчик пока не выполнил все работы на эту сумму. Когда необходимый объем работ будет выполнен, мы перечислим дополнительные суммы,

– сказал мэр.

Кличко отметил, что тоннель от станции "Мостицкая" до "Сырца" прошел уже 1200 метров.