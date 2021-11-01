Мер Києва Віталій Кличко відреагував на таке рішення служителів Феміди та зазначив, що КМДА подала апеляційну скаргу. Ситуацію з відтермінуванням будівництва очільник міста назвав неприпустимою.

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Голова столиці розповів, що дізнався про затримки з листа від Київметробуду.

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За словами посадовця, у Київметробуді кажуть про складність у веденні роботи, оскільки "працівники хворіли", а також вводилися локдауни.

Через це підрядники подали до суду з вимогою відтермінувати завершення будівництва на 2023 рік.

Втім, у Господарському суді трошки скоротили терміни, у які мають вкластися метробудівці.

Судитися з підрядниками будуть представники метро, які є замовниками будівництва.



Ми зробили все від нас залежне. На сьогоднішній день перерахували Київметробуду вже 4 мільярда гривень із 6 необхідних (за останніми оцінками) на будівництво метро. І головний підрядник поки не виконав усі роботи на цю суму. Коли необхідний обсяг робіт буде виконано, ми перерахуємо додаткові суми,

– сказав мер.

Кличко наголосив, що тунель від станції "Мостицька" до "Сирця" пройшов вже 1200 метрів.