"Термінал" по-українські: у "Борисполі" цілий місяць живе американець
Джерело:ТСН
Громадянин США опинився у скрутній ситуації після прибуття в Україну. Невідомі вкрали у нього всі збереження, через що чоловік опинився взагалі без грошей. Втім, він не засмутився та вирішив просто почекати, доки йому на картку надійдуть соціальні виплати.
54-річний Нейдер Доган активно подорожує останні два роки. Американець збирався до України, однак його обікрали у кафе "Борисполя".
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Зловмисники поживилися чималою сумою – 9 185 доларами.
Може в будь-який момент вилетіти до США
- Американець має проблеми із серцем та важить 180 кілограмів. Йому важко самостійно пересуватися, тому він робить це за допомогою спеціального скутера.
- Працівники посольства можуть придбати чоловіку квиток на літак до США, але Нейдер від цього відмовляється. Каже, що хоче продовжити подорож далі.
- Живе іноземець на допомогу. Щомісяця йому сплачують 700 доларів. Саме на ці кошти чоловік й збирається полетіти з України до Польщі та Чехії.
Журналістам чоловік каже, що миється під краном у туалеті, а харчується тим, чим його пригостили люди. При цьому з документами у нього все гаразд – він цілком може в будь-який момент поїхати з аеропорту, однак у нього немає на це грошей.
Поліцейські американця також не чіпають. Кажуть, що формально він нічого не порушує, нікому не заважає та цілком нормально спілкується.
Кошти на картку американця надійдуть 1 жовтня. На цьому незвичні пригоди іноземця у "Борисполі" мають закінчитися.