54-річний Нейдер Доган активно подорожує останні два роки. Американець збирався до України, однак його обікрали у кафе "Борисполя".

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Зловмисники поживилися чималою сумою – 9 185 доларами.

Може в будь-який момент вилетіти до США

Американець має проблеми із серцем та важить 180 кілограмів. Йому важко самостійно пересуватися, тому він робить це за допомогою спеціального скутера.

Працівники посольства можуть придбати чоловіку квиток на літак до США, але Нейдер від цього відмовляється. Каже, що хоче продовжити подорож далі.

Живе іноземець на допомогу. Щомісяця йому сплачують 700 доларів. Саме на ці кошти чоловік й збирається полетіти з України до Польщі та Чехії.

Журналістам чоловік каже, що миється під краном у туалеті, а харчується тим, чим його пригостили люди. При цьому з документами у нього все гаразд – він цілком може в будь-який момент поїхати з аеропорту, однак у нього немає на це грошей.

Поліцейські американця також не чіпають. Кажуть, що формально він нічого не порушує, нікому не заважає та цілком нормально спілкується.

Кошти на картку американця надійдуть 1 жовтня. На цьому незвичні пригоди іноземця у "Борисполі" мають закінчитися.