54-летний Нейдер Доган активно путешествует последние два года. Американец собирался в Украину, однако его обокрали в кафе "Борисполя".

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Злоумышленники поживились немалой суммой – 9185 долларами.

Может в любой момент вылететь в США

У американца проблемы с сердцем и весит он 180 килограммов. Ему трудно самостоятельно передвигаться, поэтому он делает это с помощью специального скутера.

Работники посольства могут приобрести мужчине билет на самолет в США, но Нейдер от этого отказывается. Говорит, что хочет продолжить путешествие дальше.

Живет иностранец с помощи. Ежемесячно ему платят 700 долларов. Именно на эти средства он и собирается улететь из Украины в Польшу и Чехию.

Журналистам мужчина говорит, что моется под краном в туалете, а питается тем, чем его угостили люди. При этом с документами у него все в порядке – он вполне может в любой момент уехать из аэропорта, однако у него нет на это денег.

Полицейские американца также не трогают. Говорят, что формально он ничего не нарушает, никому не мешает и вполне нормально общается.

Средства на карту американца поступят 1 октября. На этом необычные приключения иностранца в "Борисполе" должны закончиться.