Тіла спалюють навіть уночі: Київський крематорій почав працювати вдвічі більше через COVID-19

Із початком нової хвилі коронавірусу Київський крематорій почав спалювати удвічі більше тіл померлих, ніж влітку. Це напряму пов'язано із високою смертністю серед інфікованих та недостатнім рівнем вакцинації населення.

Європейські журналісти акцентували на тому, що Україна вже досягла рекордних цифр як у летальних випадках, так і за зараженнями. Так, 16 листопада жертвами коронавірусу в Україні стали 442 людини. Це другий за величиною показник смертності у світі після Росії. Втім, 16 листопада наша країна досягла нового максимуму – 838 жертв.

Конвеєр смерті

Моторошну статистику Київського крематорію оприлюднив його речник Андрій Ященко. За його словами, протягом останніх тижнів установа працювала значно інтенсивніше, ніж зазвичай. У деякі дні тіла довелося спалювати аж до півночі.

На сьогодні, порівняно з літнім періодом, кількість похоронів вже подвоїлася. Якщо влітку було в середньому 60 процесій на день, то зараз їх від 100 до 120,

– сказав Ященко.

Він також додав, що кремація жертв коронавірусу суттєво відрізняється. Адже прощання з померлими не дозволяється у приміщенні. Крім того, труна обов'язково має бути закритою. Через нові правила навіть священники відправляють панахиду за померлими на вулиці.

Антивакцинаторство вбиває

У жовтні в Київському крематорії спалили тіла 2800 осіб, тоді як у серпні – 1400.

Також західна преса звернула увагу на вкрай велику кількість людей в Україні, які скептично ставляться до вакцинації. Журналісти наголосили, що люди масово почали щеплюватися лише під загрозою суворих обмежень.

Черги похоронних процесій біля крематорію

Якраз під час спалаху нової хвилі коронавірусу біля столичного крематорію стали помічати цілі черги з катафалків. Майже всі вони привозять спалювати на Байокве кладовище жертв пандемії.