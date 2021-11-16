Европейские журналисты акцентировали на том, что Украина уже достигла рекордных цифр как в летальных случаях, так и по заражениям. Так, 16 ноября жертвами коронавируса в Украине стали 442 человека. Это второй по величине показатель смертности в мире после России. Впрочем, 16 ноября наша страна достигла нового максимума – 838 жертв.

Актуально В Одесском крематории едва успевают сжигать тела умерших от COVID-19

Конвейер смерти

Жуткую статистику Киевского крематория обнародовал его спикер Андрей Ященко. По его словам, в течение последних недель учреждение работало значительно интенсивнее, чем обычно. В некоторые дни тела пришлось сжигать вплоть до полуночи.

На сегодня, по сравнению с летним периодом, количество похорон уже удвоилось. Если летом было в среднем 60 процессий в день, то сейчас их от 100 до 120,

– сказал Ященко.

Он также добавил, что кремация жертв коронавируса существенно отличается. Ведь прощание с умершими не разрешается в помещении. Кроме того, гроб обязательно должен быть закрытым. Из-за новых правил даже священники отправляют панихиду по умершим на улице.

Обратите внимание! В октябре в Киевском крематории сожгли тела 2 800 человек, тогда как в августе – 1 400.

Антивакцинаторство убивает

Также западная пресса обратила внимание на крайне большое количество людей в Украине, которые скептически относятся к вакцинации. Журналисты отметили, что люди массово начали прививаться только под угрозой строгих ограничений.

Очереди похоронных процессий у крематория

Как раз во время вспышки новой волны коронавируса у столичного крематория стали замечать целые очереди из катафалков. Почти все они привозят сжигать на Байковое кладбище жертв пандемии.