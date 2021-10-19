Працівники крематорію кажуть, що більшість померлих, яких привозять до них автобусами, пішли з життя саме через COVID-19. Родичам доводиться стояти у черзі, аби отримати документи та відправити тіла на кремацію.

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Всередині будівлі крематорію карантинних обмежень дотримуються, тому черги рухаються відносно повільно.

Кожні 10 хвилин привозять нових померлих

Представники похоронних компаній кажуть, що подібні черги на Байковій вулиці, де працює крематорій, можна побачити кожного дня.

19 жовтня станом на 15:00 біля крематорію перебувало 11 автобусів з тілами померлих.

Скільки конкретно людей, померлих від COVID-19 чи ускладнень, спалюють у крематорію Києва щодня, невідомо.



Родичам померлих доводиться довго стояти у чергах для оформлення кремації / Фото OBOZREVATEL

Згідно з офіційною статистикою, 18 жовтня у столиці померли 26 хворих на коронавірусну хворобу. Станом на 18:00, за інформацією ЦГЗ, 19 жовтня у лабораторіях Києва зробили 3321 позитивний ПЛР-тест.



Кількість померлих від COVID-19 у Києві зростає / Фото OBOZREVATEL