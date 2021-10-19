Працівники крематорію кажуть, що більшість померлих, яких привозять до них автобусами, пішли з життя саме через COVID-19. Родичам доводиться стояти у черзі, аби отримати документи та відправити тіла на кремацію.
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Всередині будівлі крематорію карантинних обмежень дотримуються, тому черги рухаються відносно повільно.
Кожні 10 хвилин привозять нових померлих
- Представники похоронних компаній кажуть, що подібні черги на Байковій вулиці, де працює крематорій, можна побачити кожного дня.
- 19 жовтня станом на 15:00 біля крематорію перебувало 11 автобусів з тілами померлих.
- Скільки конкретно людей, померлих від COVID-19 чи ускладнень, спалюють у крематорію Києва щодня, невідомо.
Родичам померлих доводиться довго стояти у чергах для оформлення кремації / Фото OBOZREVATEL
Згідно з офіційною статистикою, 18 жовтня у столиці померли 26 хворих на коронавірусну хворобу. Станом на 18:00, за інформацією ЦГЗ, 19 жовтня у лабораторіях Києва зробили 3321 позитивний ПЛР-тест.
Кількість померлих від COVID-19 у Києві зростає / Фото OBOZREVATEL