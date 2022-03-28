Товари першої необхідності є, – Поворозник розповів про ситуацію у Києві
Ситуація з наявністю продовольства у Києві, попри обстріли окупантів, залишається стабільною. Усі товари першої необхідності є як у магазинах, так і в аптеках.
Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі 24 каналу.
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"Звісно, немає того різнобарв'я, до якого усі звикли, але усі необхідні продукти та товари першої необхідності є. В аптеках є ліки відповідні", – розповів заступник голови КМДА.
За словами Поворозника, у Києві вже навіть почали робити планові операції у лікарнях. Щодо заповненості медзакладів є певні обмеження, але там, де це можна робити, медики відновили роботу.
У кого є така необхідність – звертайтеся через сімейних лікарів, аби отримати відповідну допомогу,
– зазначив заступник голови КМДА.
Також у Києві вже працюють стоматологічні клініки та офтальмологічні магазини, у яких можна придбати окуляри чи лінзи.
Поворозник розповів про ситуацію у Києві: дивіться відео