Про це в ефірі 24 каналу розповів командир батальйону територіальної оборони Києва Петро Кузик. Він наголосив, що 27 березня в напрямку Ірпеня досить серйозно відтиснули ворога від Києва.

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Однак, за його словами, у північно-західному напрямку окупанти маневрують й намагаються вийти на ділянки, звідки можна було б погрожувати Києву. Наразі їхня кількість велика, але не достатня для того, щоб штурмувати Київ чи завдавати якоїсь шкоди.

Я так розумію, що ми чекаємо, поки вони накопичаться. Наша артилерія все бачить, все наче під контролем. Ми тих придурків чекаємо, поки вони розгорнуться, зберуться достатньою кількістю, щоб працювати по них,

– пояснив Кузик.

Він додав, що менші ворожі угрупування, які вже перебувають на північно-західній частині Київщини, поступово знищуються українськими захисниками.

Петро Кузик про ситуацію на Київщині: дивіться відео