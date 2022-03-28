Місто не припиняє облаштовувати оборонні позиції з багатьма "сюрпризами" для ворога. Про це в ефірі 24 каналу розповів командир батальйону тероборони Києва Петро Кузик.

Важливо У Києві рештки збитої ракети впали на садибу: виникла пожежа

ЗСУ відтискають ворога від Києва

Вчора, 27 березня, українські захисники в напрямку Ірпеня серйозно відтиснули ворога від Києва. За словами Кузика, можна сказати, що зараз відбувається закріплення.

Почистили там, у тому напрямку, добряче,

– наголосив командир батальйону ТрО.

Він пояснив, що у напрямку лівого берега українські військові теж працюють – чистять села, знищуючи ворога.

"Зараз намагаємось перерізати шляхи постачання. Якщо це вдасться – буде ідеальна ситуація", – зауважив Кузик.

Командир батальйону ТрО про ситуацію в Києві: дивіться відео