Город не прекращает обустраивать оборонительные позиции со многими сюрпризами для врага. Об этом в эфире 24 канала рассказал командир батальона теробороны Киева Петр Кузик.

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ВСУ оттесняют врага от Киева

Вчера, 27 марта, украинские защитники по направлению к Ирпеню серьезно оттеснили врага от Киева. По словам Кузика, можно сказать, что сейчас происходит закрепление.

Почистили там, в том направлении, хорошо,

– подчеркнул командир батальона ТрО.

Он объяснил, что в направлении левого берега украинские военные тоже работают – чистят села, уничтожая врага.

"Сейчас пытаемся перерезать пути снабжения. Если это удастся – будет идеальная ситуация", – заметил Кузик.

Командир батальона ТрО о ситуации в Киеве: смотрите видео