Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі 24 каналу.

До теми Чекаємо, поки ці придурки зберуться, – Кузик запевнив, що ситуація на Київщині контрольована

"Звісно, немає того різнобарв'я, до якого усі звикли, але усі необхідні продукти та товари першої необхідності є. В аптеках є ліки відповідні", – розповів заступник голови КМДА.

За словами Поворозника, у Києві вже навіть почали робити планові операції у лікарнях. Щодо заповненості медзакладів є певні обмеження, але там, де це можна робити, медики відновили роботу.

У кого є така необхідність – звертайтеся через сімейних лікарів, аби отримати відповідну допомогу,

– зазначив заступник голови КМДА.

Також у Києві вже працюють стоматологічні клініки та офтальмологічні магазини, у яких можна придбати окуляри чи лінзи.

Поворозник розповів про ситуацію у Києві: дивіться відео