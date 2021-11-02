На трасі під Києвом сталася масштабна аварія за участю 6 машин: відео ДТП

Досить серйозна аварія сталася вдень неподалік від села Віта-Поштова на Київщині. Вдень 2 листопада на Одеській трасі зіштовхнулися щонайменше 5 машин.

На місці події працюють поліцейські, які з'ясовують всі . За попередніми даними, зіткнення сталося через порушення правил водієм одного з легковиків.

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Внаслідок аварії проїзд в напрямку Білої Церкви, а також розворот у бік Києва серйозно ускладнений.

Намагався об'їхати затор на світлофорі

ДТП сталася об 11:50 вдень 2 листопада на ділянці Одеської траси, де у лівій смузі організовано розворот до Києва.

В очікуванні зеленого світла для розвороту накопичилося чимало машин, однак один з водіїв у хвості черги вирішив не чекати та об'їхати "затор".

Коли чоловік виїхав на другу смугу, він зачепив інший легковик. Другу машину відкинуло у бік вантажівки, після чого знову віднесло в авто порушника. Після цього легковики в'їхали у машини, які стояли в очікуванні дозволеного для руху сигналу світлофору.

Загалом в аварії постраждали 6 автівок. Для проїзду трасою залишилася лише одна вільна смуга.

У поліції Київської області в коментарі 24 каналу зазначили, що потерпілих внаслідок інциденту немає. Тому слідчо-оперативну групу на місце ніхто не викликав.

Дивіться відео масштабної ДТП біля Віти-Поштової: