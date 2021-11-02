На місці події працювали медики швидкої та поліцейські. Лікарі витягли постраждалого 57-річного власника легковика з понівеченої машини, однак врятувати його не змогли.

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Дорогою до лікарні чоловік помер.

Не пропустив маршрутку та не проскочив



Маршрутка на швидкості протаранила легковик / Фото поліції Київської області

Аварія сталася вранці 2 листопада на перехресті Київської та Жулянської вулиць.

За попередніми даними, 57-річний чоловік виїжджав на Renault, але не пропустив маршрутку. Внаслідок зіткнення легковик відкинуло на кілька метрів.

Водій машини отримав серйозні травми, які виявилися не сумісними з життям.



Водій Renault загинув у кареті швидкої / Фото поліції Київської області

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Кваліфікували подію як порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людини.

Слідчі намагаються встановити всі обставини інциденту.

Крім того, поліцейські у черговий раз закликали водіїв дотримуватись правил та бути уважними за кермом.