На месте происшествия работали медики скорой и полицейские. Врачи вытащили пострадавшего 57-летнего владельца легковушки из покореженной машины, однако спасти его не смогли.
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По дороге в больницу мужчина скончался.
Не пропустил маршрутку и не проскочил
Маршрутка на скорости протаранила легковушку / Фото полиции Киевской области
- Авария произошла утром 2 ноября на перекрестке Киевской и Жулянской улиц.
- По предварительным данным, 57-летний мужчина выезжал на Renault, но не пропустил маршрутку. В результате столкновения легковушку отбросило на несколько метров.
- Водитель машины получил серьезные травмы, которые оказались не совместимыми с жизнью.
Водитель Renault погиб в карете скорой / Фото полиции Киевской области
По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство. Квалифицировали происшествие как нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти человека.
Следователи пытаются установить все обстоятельства инцидента.
Кроме того, полицейские в очередной раз призвали водителей соблюдать правила и быть внимательными за рулем.