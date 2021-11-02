На месте происшествия работали медики скорой и полицейские. Врачи вытащили пострадавшего 57-летнего владельца легковушки из покореженной машины, однако спасти его не смогли.

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По дороге в больницу мужчина скончался.

Не пропустил маршрутку и не проскочил



Маршрутка на скорости протаранила легковушку / Фото полиции Киевской области

Авария произошла утром 2 ноября на перекрестке Киевской и Жулянской улиц.

По предварительным данным, 57-летний мужчина выезжал на Renault, но не пропустил маршрутку. В результате столкновения легковушку отбросило на несколько метров.

Водитель машины получил серьезные травмы, которые оказались не совместимыми с жизнью.



Водитель Renault погиб в карете скорой / Фото полиции Киевской области

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство. Квалифицировали происшествие как нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти человека.

Следователи пытаются установить все обстоятельства инцидента.

Кроме того, полицейские в очередной раз призвали водителей соблюдать правила и быть внимательными за рулем.