На Троєщині у Києві через гірлянду вщент вигорів балкон квартири

Пожежа на вулиці Закревського у Деснянському районі Києва сталася вранці 21 грудня. Інцидент трапився внаслідок замикання у подовжувачі, від якого працювала гірлянда.

Рятувальники ДСНС дізналися про пожежу на першому поверсі 22-поверхівки о 6:24, коли більшість людей ще спала. Вогонь досить швидко перекинувся на речі власників квартири та охопив весь балкон.

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Вогнеборці, які прибули на місце події, побачили, що площа пожежі сягнула лише 4 квадратних метрів.

Люди дивом не постраждали

Пожежа сталася в будинку №95 на вулиці Закревського на балконі квартири на першому поверсі.

Загоряння, як стверджують експерти, сталося у продовжувачі. Очевидці кажуть, що власники квартири увімкнули на ніч гірлянду.

Рятувальники миттєво почали гасити пожежу та зробили це о 7:02.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Власникам квартири та іншим мешканцям будинку вдалося безперешкодно вибігти на вулицю.

Вогнеборці кажуть, що вогонь знищив особисті речі господарів квартири на балконі та пошкодив металопластикове вікно. Крім того, стіни та стеля квартири закоптив дим.

На місці події працювали 15 бійців ДСНС. Остаточну причину загоряння встановлюватимуть поліцейські.

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Останні пожежі у Києві

Ввечері 14 листопада у Києві загорівся дах ресторану "Гніздо" на Андріївському узвозі. Вогонь охопив площу у 15 квадратних метрів. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

18 грудня займання сталося у ресторані "Ватра" на вулиці Архітектора Городецького, що у Печерському районі. Попри те, що вогонь охопив 30 квадратних метрів та чималу частину будівлі, вогнеборці загасили його за лічені хвилини.