На Троєщині п'яний водій перекинув авто на тротуар

На столичній Троєщині п'яний водій влаштував небезпечну аварію, у якій лише дивом ніхто не постраждав. Про неї стало відомо вранці 20 грудня.

За словами свідків, усе трапилося на вулиці Теодора Драйзера. Попри сильне алкогольне сп'яніння, водій сів за кермо вантажного Mercedes.

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Водій не впорався з керуванням, бо був п'яний / Фото Magnolia TV

Шалена доза

Неадекватний чоловік не впорався з керуванням і вискочив на тротуар. Там автівка перекинулася на бік. Зрештою зловмисника затримали та провели йому експертизу драгером. У крові горе-керманича виявили 2,22 проміле алкоголю, що в 10 разів перевищує норму.

Зібрав "комбо" порушень

Крім того, з'ясувалося, що водій їхав без водійських прав, оскільки його позбавили їх ще раніше. За це чоловіка оштрафують на 20 400 гривень. Спілкуючись з поліцейськими, він зізнався, що не є власником машини.



Лише дивом у цій пригоді ніхто не постраждав / Фото Magnolia TV

Авто перекинулося набік, вискочивши на тротуар / Фото Magnolia TV

На Троєщині п'яний водій перекинувся на тротуарі: відео

Текст публікації Magnolia TV:

П'яний сів за кермо вантажного Mercedes та не впорався з керуванням. Аварія сталася на вулиці Драйзера у Києві. Машина вискочила на тротуар і перекинулась. Лише дивом не постраждали люди. Тест на алкоголь показав 2,22 проміле, це в 10 разів перевищує норму.