По словам свидетелей, все случилось на улице Теодора Драйзера. Несмотря на сильное алкогольное опьянение, водитель сел за руль грузового Mercedes.

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Водитель не справился с управлением, потому что был пьян / Фото Magnolia TV

Бешеная доза

Неадекватный мужчина не справился с управлением и выскочил на тротуар. Там машина перевернулась на бок. В конце концов злоумышленника задержали и провели ему экспертизу драгером. В крови горе-водителя обнаружили 2,22 промилле алкоголя, что в 10 раз превышает норму.

Собрал "комбо" нарушений

Кроме того, выяснилось, что водитель ехал без водительских прав, поскольку его лишили их еще раньше. За это мужчину оштрафуют на 20 400 гривен. Общаясь с полицейскими, он признался, что не является владельцем машины.

Лишь чудом в этом происшествии никто не пострадал / Фото Magnolia TV

Авто перевернулось набок, выскочив на тротуар / Фото Magnolia TV

На Троещине пьяный водитель перевернулся на тротуаре: видео

Текст публикации Magnolia TV:

Пьяный сел за руль грузового Mercedes и не справился с управлением. Авария произошла на улице Драйзера в Киеве. Машина выскочила на тротуар и перевернулась. Лишь чудом не пострадали люди. Тест на алкоголь показал 2,22 промилле, это в 10 раз превышает норму.