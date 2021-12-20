За словами свідків, усе трапилося на вулиці Теодора Драйзера. Попри сильне алкогольне сп'яніння, водій сів за кермо вантажного Mercedes.

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Водій не впорався з керуванням, бо був п'яний / Фото Magnolia TV

Шалена доза

Неадекватний чоловік не впорався з керуванням і вискочив на тротуар. Там автівка перекинулася на бік. Зрештою зловмисника затримали та провели йому експертизу драгером. У крові горе-керманича виявили 2,22 проміле алкоголю, що в 10 разів перевищує норму.

Зібрав "комбо" порушень

Крім того, з'ясувалося, що водій їхав без водійських прав, оскільки його позбавили їх ще раніше. За це чоловіка оштрафують на 20 400 гривень. Спілкуючись з поліцейськими, він зізнався, що не є власником машини.



Лише дивом у цій пригоді ніхто не постраждав / Фото Magnolia TV

Авто перекинулося набік, вискочивши на тротуар / Фото Magnolia TV

На Троєщині п'яний водій перекинувся на тротуарі: відео

Текст публікації Magnolia TV:

П'яний сів за кермо вантажного Mercedes та не впорався з керуванням. Аварія сталася на вулиці Драйзера у Києві. Машина вискочила на тротуар і перекинулась. Лише дивом не постраждали люди. Тест на алкоголь показав 2,22 проміле, це в 10 разів перевищує норму.