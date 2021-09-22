На Троєщині у трамвая на ходу відпало колесо: люди застрягли в заторі – фото інциденту

У столичному мікрорайоні Троєщина у тролейбуса в годину пік на ходу відпало колесо. Через це на коліях утворився затор, а рух було відновлено лише за кілька годин. За інформацією очевидців, це трапилося приблизно о 8 ранку 22 вересня.

Один із пасажирів поділився у соцмережі фотографіями з місця події. На них видно, що металеве колесо повністю від'єдналося від вагону та відкотилося на тротуар.

До теми В Одесі зіткнулися 2 маршрутки та легковик: утворився кількакілометровий затор



На Троєщині трамвай залишився без колеса просто на ходу / Фото фейсбук "Троєщини"

Трамваї стали вервечкою

Через непередбачувану ситуацію рух інших трамваїв зупинився аж до 9:17, повідомляє "Київ. Media". Зокрема, заблокованими були маршрути №28, 33к та 35 по вулицях Закревського та Дирайзера, які курсують в напрямку станції метро "Лісова".

Довелося викликати підмогу

Для ремонтування трамвая "Київпастранс" відправив на Троєщину спеціальну бригаду. Проблему було усунено, однак графік руху громадського транспорту змінився.



Через інцидент рух трамваїв у напрямку станції метро "Лісова" зупинився / Фото фейсбук "Троєщини"

Троєщині не щастить

Напередодні маршрутка на Троєщині паралізувала рух у годину пік. Вона виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з легковиком і перегородила смугу.