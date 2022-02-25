Центральний вокзал Києва залишається під контролем України, – Укрзалізниця
25 лютого 2022 , 13:15
Джерело:Укрзалізниця
Залізничний вокзал у Києві підконтрольний українським захисникам. На території об'єкта перебувають поліцейські.
Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці 25 лютого. Громадян закликали зберігати спокій.
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Оперативна інформація
За даними Укрзалізниці, центральний залізничний вокзал у Києві залишається під контролем України. На інфраструктурному об'єкті перебувають працівники Національної поліції.
Просимо зберігати спокій,
– закликали залізничники.
Водночас зі Львова до кордону з Польщею призначили додаткові потяги. Вони вирушають та прибувають на Головний залізничний вокзал Львова.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!