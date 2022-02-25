Таку цинічну заяву зробив очільник ворожого МЗС Сергій Лавров. Він сказав, що Росія не може визнати чинну владу України демократичною.

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"Ми не бачимо можливості визнавати демократичним уряд, який пригнічує та застосовує методи геноциду до свого власного народу", – цинічно заявив Лавров.

Водночас міністр закордонних справ країни-агресоки запевнив, що ніхто нібито не має наміру окупувати Україну.

Мета операції оголошена відкрито: демілітаризація та денацифікація,

– додав Лавров.

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