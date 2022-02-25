Такое циничное заявление сделал глава враждебного МИД Сергей Лавров. Он сказал, что Россия не может признать действующую власть Украины Демократической.

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"Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое подавляет и применяет методы геноцида к своему собственному народу", – цинично заявил Лавров.

В то же время министр иностранных дел страны-агрессоры заверил, что никто якобы не намерен оккупировать Украину.

Цель операции объявлена открыто: демилитаризация и денацификация,

– добавил Лавров.

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