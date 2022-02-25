Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці 25 лютого. Громадян закликали зберігати спокій.

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За даними Укрзалізниці, центральний залізничний вокзал у Києві залишається під контролем України. На інфраструктурному об'єкті перебувають працівники Національної поліції.

Просимо зберігати спокій,

– закликали залізничники.

Водночас зі Львова до кордону з Польщею призначили додаткові потяги. Вони вирушають та прибувають на Головний залізничний вокзал Львова.

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