Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці 25 лютого. Громадян закликали зберігати спокій.
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Оперативна інформація
За даними Укрзалізниці, центральний залізничний вокзал у Києві залишається під контролем України. На інфраструктурному об'єкті перебувають працівники Національної поліції.
Просимо зберігати спокій,
– закликали залізничники.
Водночас зі Львова до кордону з Польщею призначили додаткові потяги. Вони вирушають та прибувають на Головний залізничний вокзал Львова.