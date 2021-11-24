У центрі Києва обмежать рух через мітинг антивакцинаторів: які вулиці перекриють
У середмісті столиці тимчасово обмежать рух на низці вулиць. Це пов'язано із проведенням мітингу противників вакцинації 24 листопада.
Свій марш антивакцинатори анонсували в одній із спільнот у соцмережах. Зокрема, вони планують прийти під стіни Верховної Ради – на площу Конституції.
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Скільки і де рух буде обмеженим
Правоохоронці попередили, що водіям доведеться змінювати свої маршрути з 10:30 до 17:00. Зокрема, обмеження стосуватимуться:
- вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
- Європейської площі;
- вулиці Хрещатик;
- бульвару Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
- вулиці Володимирської (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).
Вулиці, на яких обмежать рух в центрі Києва / Карта Патрульної поліції Києва
Текст публікації Патрульної поліції Києва:
До уваги водіїв!
У зв'язку з проведенням масового заходу 24 листопада з 10:30 до 17:00 у місті обмежать рух на:
- вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);
- Європейській площі;
- вулиці Хрещатик;
- бульварі Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);
- вулиці Володимирській (від бульвара Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).
Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.