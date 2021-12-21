У центрі Києва під виглядом протиаварійних робіт руйнують історичну садибу

Роботи з нібито збереження пам'ятки архітектури – садиби кінця кінця XIIX-початку XIX сторіччя на Верхньому Валу у Києві почалися на початку грудня. Втім, місцеві мешканці кажуть, що замість проведення протиаварійних робіт будівлю руйнують зсередині.

Увагу до унікальної садиби, яку створили завдяки об'єднанню двох історичних будівель, пригорнув журналіст Дмитро Петров. За його словами, всередині пам'яток архітектури руйнують перекриття.

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Самі робочі стверджують, що після реалізації проєкту від садиб нічого, окрім фасадів, не залишиться.

Роботами керує архітектор, який руйнував "Квіти України"



Садибу можуть знищити зсередини / Фото Дмитра Петрова

Згідно з паспортом робіт, який встановили біля об'єкта, побудовані у 1893 та 1908 роках будівлі "рятують" зусиллями сумнозвісної ТОВ "Майстерня Г. Духовничого".

Саме цей архітектор запам'ятався киянам як людина, що розробляла реконструкцію пам'ятки "Квіти України". Тоді забудовник нахабно і незаконно руйнував фасад будівлі.

Станом на 21 грудня садибу підтримують металеві скоби, які мають замінити несучі конструкції на момент перебудови.



Фасад будівлі підперли так, щоб він витримав руйнування перекриттів / Фото Дмитра Петрова



Паспорт об’єкту вказує на проведення протиаварійних робіт. Втім, з вулиці чітко чути звуки руйнування перекриттів. Робітники теж кажуть, що від будівель має залишитись тільки фасад,

– написав Петров.

Дивіться відео з місця руйнування історичної садиби у Києві:

У коментарях до допису користувачі затегали депутатів та обурилися діями "реставраторів". Крім того, кияни згадали численні випадки, коли забудовники в такий спосіб руйнували історичні будівлі для подальшого будівництва ЖК або торговельних центрів.

Будівлі, які не можна врятувати

Згідно з офіційними даними, у Києві існують 1500 історичних та культурних пам'яток, які мають бути захищені законом. Втім, за останні 3 роки представники міністерства культури систематично не включають об'єкти до держреєстру. Крім того, величезна кількість пам'яток перебувають у приватній власності. Реставрацію їх ніхто не проводить, оскільки фактично забудовники зацікавлені у земельних ділянках у центрі Києва.

Відреставрувати об'єкти культурної спадщини за власний кошт Київ не може, оскільки для цього відсутня юридична можливість.