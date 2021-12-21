Внимание к уникальной усадьбе, которую создали благодаря объединению двух исторических зданий, привлек журналист Дмитрий Петров. По его словам, внутри памятников архитектуры разрушают перекрытия.

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Сами рабочие утверждают, что после реализации проекта от усадеб ничего, кроме фасадов, не останется.

Работами руководит архитектор, который разрушал "Цветы Украины"

Усадьбу могут уничтожить изнутри / Фото Дмитрия Петрова

Согласно паспорту работ, который установили возле объекта, построенные в 1893 и 1908 годах здания "спасают" усилиями печально известной ООО "Мастерская Г. Духовничего".

Именно этот архитектор запомнился киевлянам как человек, который разрабатывал реконструкцию памятника "Цветы Украины". Тогда застройщик нагло и незаконно разрушал фасад здания.

По состоянию на 21 декабря усадьбу поддерживают металлические скобы, которые должны заменить несущие конструкции на момент перестройки.

Фасад здания подперли так, чтобы он выдержал разрушение перекрытий / Фото Дмитрия Петрова

Паспорт объекта указывает на проведение противоаварийных работ. Впрочем, с улицы отчетливо слышны звуки разрушения перекрытий. Рабочие тоже говорят, что от зданий должен остаться только фасад,

– написал Петров.

Смотрите видео с места разрушения исторической усадьбы в Киеве:

В комментариях к сообщению пользователи затегали депутатов и возмутились действиями "реставраторов". Кроме того, киевляне вспомнили многочисленные случаи, когда застройщики таким образом разрушали исторические здания для дальнейшего строительства ЖК или торговых центров.

Здания, которые нельзя спасти

Согласно официальным данным, в Киеве существуют 1500 исторических и культурных памятников, которые должны быть защищены законом. Впрочем, за последние 3 года представители Министерства культуры систематически не включают объекты в госреестр. Кроме того, огромное количество памятников находятся в частной собственности. Реставрацию их никто не проводит, поскольку фактически застройщики заинтересованы в земельных участках в центре Киева.

Отреставрировать объекты культурного наследия за свой счет Киев не может, поскольку для этого отсутствует юридическая возможность.