У центрі Києва СБУ затримали керівника з ДБР за провокацію хабаря

Бійці Альфи та слідчі Служби безпеки України провели спецоперацію з затримання начальника одного з відділів та оперативного співробітника ДБР. Зловмисники нібито намагалися підкупити посадовців Львівської обласної прокуратури.

За даними спільноти Police Control Ukraine, працівники центрального апарату ДБР Єгор Рядинський та його підлеглий Олександр Бугай нібито передали посереднику 5 тисяч доларів. Ці кошти чоловік мав передати львівським прокурорам.

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Безпосередньо після вчинення злочину СБУшники й провели затримання співробітників ДБР.

Керівників затриманих відсторонили.



Начальника одного з відділів ДБР взяли на гарячому / Фото "Києва оперативного"

У Державному бюро розслідувань підтвердили факт затримання своїх працівників. За словами правоохоронців, їм інкримінують провокацію підкупу.

У ДБР кажуть, що сприятимуть розслідуванню, а також стверджують, що "системно протидіють будь-яким правопорушенням своїх працівників".

Керівників затриманих зловмисників відсторонять від посад на час розслідування.



Керівництво ДБР і надалі буде негайно та жорстко реагувати на всі протиправні дії своїх працівників. Окрім цього, Бюро проводить активну превентивну роботу, щоб унеможливити корупційні чи інші протизаконні дії своїх співробітників,

– наголосили у бюро.



Працівників ДБР затримали біля метро "Університет" у Києві / Фото "Києва оперативного"

Якщо слідчі доведуть провину затриманих під час суду, їм загрожує від 3 до 7 років ув'язнення зі штрафом від 8500 до 11 900 гривень.