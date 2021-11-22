У центрі Києва спалахнула пожежа в новобудові: людей довелося евакуювати

У Києві на проспекті Перемоги, 67 А вранці 22 листопада спалахнула серйозна пожежа в 16-поверховій новобудові. Там загорілися електрощитові з 5 по 15 поверх.

Виклик рятувальникам надійшов об 11:03. Вони негайно прибули на місце і почали евакуацію мешканців житлового комплексу "Нивки-Парк".

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Люди застрягли у пастці

Для ліквідації пожежі залучили 35 вогнеборців та 11 одиниць техніки. Вогонь гасили порошковими вогнегасниками.

З будинку евакуювали 37 людей, серед яких – одна дитина. Ситуація ускладнилася тим, що п'ятеро мешканців під час пожежі застрягли у ліфті.

На щастя, рятувальники запобігли трагедії, й усе минулося без жертв та потерпілих.

Зрештою о 12:07 пожежу повністю ліквідували.

У "Нивки-Парк" спалахнула пожежа на 11 поверхах / Фото ДСНС, "Сегодня"

На проспекті Перемоги спалахнула пожежа у новобудові: відео

З житлового комплексу на Святошино евакуювали людей через пожежу: відео

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Текст публікації ДСНС:

22 листопада об 11:03 у Святошинському районі по проспекту Перемоги, 67 А в шістнадцятиповерховому житловому будинку сталося загоряння електрощитових з 5 по 15 поверхи. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Проводиться гасіння пожежі та евакуація мешканців. Підрозділами ДСНС з ліфтової кабіни вивільнено 5 осіб.

На гасіння пожежі було залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у місті Києві. О 12:07 хвилин пожежу ліквідовано.