У центрі Києва відкрили пам'ятник поліцейському
Джерело:поліція Київської області
Майже двохметрова скульптура поліцейського з'явилася біля будівлі МЗС у Києві. Урочисто відкрили пам'ятник у вигляді бронзового капітана 20 серпня.
За словами керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова, пам'ятник є унікальним. Оскільки його відкрили на честь чинних правоохоронців, які "захізають життя, права та свободи людей".
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Для виробництва капітана витратили майже 180 кілограмів бронзи. Висота пам'ятника сягає майже 2 метри.
Треба потерти жетон
- Пам'ятник який офіційно називається "Захисник", однак вже став відомим як "бронзовий капітан".
- Під час відкриття бронзової фігури поліцейського Нєбитов започаткував традицію. Кожен, хто хоче потрапити до лав поліції або досягти кар'єру, має потерти жетон пам'ятника.
Якщо хочете отримати звання, навіть достроково, або в порядку заохочення, раджу потриматися за погони "Захисника" , якщо ви хочете мати добрі показники у розкритті й розслідуванні злочинів - потрібно потриматись за пістолет,
– зазначив керівник поліції Київщини.
Громадянам, які прагнуть почувати себе в безпеці, правоохоронець порадив зробити фото з бронзовим капітаном та зачекинитись у соцмережах.
Дивіться відео з відкриття бронзового капітана у Києві: