За словами керівника поліції Київщини Андрія Нєбитова, пам'ятник є унікальним. Оскільки його відкрили на честь чинних правоохоронців, які "захізають життя, права та свободи людей".

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Для виробництва капітана витратили майже 180 кілограмів бронзи. Висота пам'ятника сягає майже 2 метри.

Треба потерти жетон

Пам'ятник який офіційно називається "Захисник", однак вже став відомим як "бронзовий капітан".

Під час відкриття бронзової фігури поліцейського Нєбитов започаткував традицію. Кожен, хто хоче потрапити до лав поліції або досягти кар'єру, має потерти жетон пам'ятника.



Якщо хочете отримати звання, навіть достроково, або в порядку заохочення, раджу потриматися за погони "Захисника" , якщо ви хочете мати добрі показники у розкритті й розслідуванні злочинів - потрібно потриматись за пістолет,

– зазначив керівник поліції Київщини.

Громадянам, які прагнуть почувати себе в безпеці, правоохоронець порадив зробити фото з бронзовим капітаном та зачекинитись у соцмережах.

Дивіться відео з відкриття бронзового капітана у Києві: