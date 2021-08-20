По словам руководителя полиции Киевщины Андрея Небытова, памятник уникален. Поскольку его открыли в честь действующих правоохранителей, которые "защищают жизнь, права и свободы людей".

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Для производства капитана потратили почти 180 килограммов бронзы. Высота памятника достигает почти 2 метра.

Надо потереть жетон

Памятник официально называется "Защитник", однако уже стал известным как "бронзовый капитан".

Во время открытия бронзовой фигуры полицейского Небитов начал традицию. Каждый, кто хочет попасть в ряды полиции или достичь карьеры, должен потереть жетон памятника.

Если хотите получить звания, даже досрочно, в порядке поощрения, советую подержаться за погоны "Защитника", если вы хотите иметь хорошие показатели в раскрытии и расследовании преступлений – нужно подержаться за пистолет,

– отметил руководитель полиции Киевщины.

Гражданам, которые стремятся чувствовать себя в безопасности, правоохранитель посоветовал сделать фото с бронзовым капитаном и зачекиниться в соцсетях.

Смотрите видео с открытия бронзового капитана в Киеве: