У центрі Києва жінка вкрала дорогу піжаму з елітного бутіка та побила продавчиню: відео

Клієнтка одного з магазинів у Печерському районі Києва поцупила недешеву піжаму. Коли це помітила продавчиня, жінка почала тікати.

Інцидент стався на бульварі Лесі Українки, 4. Згідно з даними Google maps, за цією адресою розташований лише один магазин, де продають піжами – Secret shop.

Дивіться також Хотіли привезти мільйон фальшивих доларів: у Києві КОРД затримав банду іноземців

Очевидці стверджують, момент крадіжки побачила працівниця бутіку, яка попросила зловмисницю спокійно повернути річ на місце.

Побила продавчиню та втекла

Злочин клієнтка закладу скоїли о 19:30. Після того, як до жінки звернулася продавчиня, та почала тікати в бік ТРЦ Gulliver.

Деякий час працівниця магазину намагалася наздогнати зловмисницю, однак так її побила.

Жінці вдалося втекти з піжамою за 4 тисячі гривень.

На місці події працювали поліцейські. Вони намагаються встановити особу підозрюваної та затримати її.

За фактом злочину відкрили кримінальне провадження. Якщо зловмисницю визнають винними в суді, їй загрожує від 850 до 1700 гривень штрафу або від 80 до 240 годин громадських робіт. Крім того, Кримінальний кодекс передбачає ще ймовырність засудження до 2 років виправних робіт та до 6 місяців арешту, а також до 3 років позбавлення волі.

Дивіться відео за участю жінки, яка вкрала піжаму з київського магазину: